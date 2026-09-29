Автоэксперт Ладушкин: уставшего водителя нельзя отстранить от управления

У инспектора ГИБДД нет оснований запрещать уставшему водителю продолжать движение, если проверка не выявила у него состояние опьянения. Об этом RT рассказал автомобильный эксперт Евгений Ладушкин.

«Инспектор ГИБДД может временно отстранить от управления сонного водителя, если заподозрит у него опьянение. В этом случае водитель будет отстранен от управления на время проверки», – пояснил эксперт.

После того как опьянение не подтвердится, водитель сможет снова сесть за руль. Ладушкин отметил, что законодательство предусматривает отстранение от управления только при наличии определенных оснований.

«Само по себе отстранение от управления как мера процессуального воздействия применяется только в случае опьянения, технической неисправности ТС, при которой запрещено движение, и в случае некоторых административных правонарушений», – рассказал он.

Усталость сама по себе не относится к таким основаниям. Поэтому инспектор может рекомендовать автомобилисту сделать остановку и отдохнуть, но принудительно запретить ему ехать только из-за усталости не вправе.

«Да и как инспектору определить усталость водителя? Со стороны она часто выглядит как опьянение, и инспектор может провести проверку. Может выписать протокол за нарушения, которые водитель совершает из-за усталости, например за проезд на запрещающий сигнал или выезд на встречную полосу», – отметил Ладушкин.

При этом определить сильную усталость по внешним признакам бывает сложно, если водитель еще не допускает серьезных нарушений. В таком случае инспектор не сможет установить пограничное состояние между обычной усталостью и критическим переутомлением, подытожил эксперт.