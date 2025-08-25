Автоэксперт Ладушкин объяснил, чем опасна эксплуатация всесезонных шин зимой

Термин «всесезонная резина» во многом носит маркетинговый характер, а не отражает реальные свойства шин. Об этом сообщил в беседе руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, его слова приводит «RT».

Протектор таких шин по рисунку напоминает зимнюю фрикционную резину, но состав ближе к летним моделям. Безопасно использовать их можно лишь при температуре выше нуля и в условиях отсутствия льда или снега на дорогах.

При понижении температуры примерно до -5 °C всесезонные шины теряют эластичность, как и летние, что ухудшает торможение и сцепление с дорогой. При этом, отметил эксперт, у водителей может создаваться ложное чувство безопасности, так как они уверены, что едут не на летней резине.

Ладушкин уточнил, что различать типы шин можно по маркировке. Летние модели зачастую не имеют обозначений или помечены символом солнца, зимние – снежинкой или индексом W (winter). Всесезонные шины маркируются как AS (all seasons), RW (road/winter) или AW (any weather).

При наличии такой маркировки их использование не влечет штрафа за езду «не по сезону». Однако эксперт подчеркнул, что эксплуатация всесезонной резины в зимний период остается небезопасной.