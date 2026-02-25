Автоэксперт Ладушкин дал советы по правильному хранению зимней резины

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT рассказал, как сохранить зимние шины в рабочем состоянии при переходе на летнюю резину. По его словам, важно учитывать, хранятся покрышки отдельно или вместе с дисками.

«После смены резины важно правильно её хранить. Когда меняются только покрышки без дисков — хранить их можно стоя. Лучше всего использовать стеллаж для хранения шин. В таких стеллажах резину хранят на складах магазинов или на хранении», — поделился он.

Эксперт предупредил, что помещение должно быть сухим и защищенным от солнца. «Постоянное воздействие воды или ультрафиолетовых лучей повредит покрышку. Не стоит подвешивать резину или складывать её стопкой. Это может привести к деформации боковины», — пояснил Ладушкин, добавив, что деформированную резину будет трудно отбалансировать.

Если колёса хранятся в сборе с дисками, условия противоположные. «Нельзя ставить покрышку вертикально на стеллаж. Под действием веса это может привести к повреждению покрышки, если колесо полгода простоит в одном положении без движения», — предупредил он. Лучше подвесить накачанное колесо за диск или сложить колёса в стопку.

Перед хранением Ладушкин рекомендовал тщательно вымыть шины для предотвращения коррозии дисков и повреждения резины. Также он посоветовал упаковать колёса в специальные чехлы, чтобы они не пачкались и не пылились, что избавит от необходимости повторной мойки перед установкой.