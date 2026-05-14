Общество 14 мая 2026 11:41

Автоэксперт Каталымов рассказал, что давление в шинах влияет на расход топлива

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Регулярная проверка датчиков, контроль давления в шинах и отказ от резких ускорений помогают снизить расход топлива. Об этом «NEWS.ru» рассказал автоэксперт Влад Каталымов.

По его словам, уже на этапе покупки автомобиля стоит обращать внимание на экономичные модели с небольшой массой, обтекаемым кузовом и механической коробкой передач. Он также отметил, что важно регулярно обслуживать машину и проводить диагностику всех датчиков, чтобы поддерживать ее в исправном состоянии.

Эксперт добавил, что необходимо следить за давлением в шинах. Как правило, рекомендуемые показатели указаны на наклейке в проеме водительской двери.

Кроме того, Каталымов подчеркнул, что для экономии топлива стоит избегать резких ускорений и динамичной езды, а также поддерживать равномерную скорость движения. Он также посоветовал не перевозить лишний вес и убирать из автомобиля все ненужные вещи.

#автомобили #двигатели #полезная информация
