Автоэксперт Кадаков рассказал, как распознать некачественный бензин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Автовладельцы не могут визуально или по запаху определить качество заправляемого топлива. Почувствовать отклонения от нормы чаще всего удается лишь тогда, когда двигатель уже начинает работать с повышенными нагрузками и характерным металлическим звоном. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Как пояснил специалист, некачественное топливо может вредить автомобилю накопительным эффектом, не проявляя себя моментально.

«Бензин может не отвечать требованиям по множеству параметров, например, содержать повышенное количество серы, бензола или ароматических углеводородов. Двигатель некоторое время будет работать ровно, но в это время начнет разрушаться каталитический нейтрализатор или выйдут из строя лямбда-зонды. Это как с накопительным ядом: сразу ничего не чувствуется, но ресурс узлов резко снижается», – объяснил Максим Кадаков.

Явно ощутить проблемы с топливом сразу можно лишь в том случае, если октановое число залитого бензина значительно ниже заявленного. В таком случае во время работы мотора появляется характерный детонационный звон.

При этом эксперт подчеркнул, что современные автомобили переносят некачественное топливо значительно хуже, чем машины прошлых поколений.

«Современные моторы крайне чувствительны к качеству бензина из-за сложных электронных систем впрыска и датчиков. В отличие от автомобилей тридцатилетней давности, сложная техника реагирует на отклонения в составе горючего гораздо быстрее», - отметил автоэксперт.

Чтобы обезопасить автомобиль, Кадаков рекомендовал заправляться на проверенных сетевых АЗС и обращать внимание на уголок покупателя, где вывешивается паспорт качества на каждую поступившую партию топлива. В документе указываются класс экологичности (например, К5/Евро-5) и фактические химические показатели партии.