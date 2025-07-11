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Общество 11 июля 2025 09:58

Автоэксперт Кадаков назвал топ полноприводных кроссоверов за 1,5 млн рублей

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Автоэксперт Кадаков назвал топ полноприводных кроссоверов за 1,5 млн рублей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За 1,5 млн рублей на б/у рынке можно рассмотреть несколько кроссоверов с полным приводом. Перечень наилучших вариантов «Татар-информу» озвучил автоэксперт Максим Кадаков.

«Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Nissan X-Trail, Renault Duster в хорошем состоянии и Volkswagen Tiguan первого поколения. Машины, примерно такого размера, если брать адекватные границы и не уходить в бессмысленные и убитые варианты», – сказал собеседник агентства.

Также за эти деньги, по словам эксперта, можно взять отечественную машину.

«Свежую LADA Niva, в которую достаточно неплохо вложились», – добавил он.

#автомобили #топ
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