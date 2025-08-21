Автоэксперт Кадаков предложил ввести права на управление электросамокатами

Фото: © «Татар-информ»

Запрещать только прокатные электросамокаты глупо, поскольку есть еще частные СИМ. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Максим Кадаков.

Ранее в Госдуме предложили ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории РФ для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов.

«Запрет прокатных самокатов немного глуп, потому что у нас есть не только прокатные самокаты, но и самокаты в частной собственности. Получается, что на одних самокатах можно ездить, а на других нельзя? А чем отличается самокат, находящийся в частной собственности, от прокатного с точки зрения эксплуатации? В общем-то, ничем, точно такое же устройство. В Китае, например (для решения проблемы – прим. Т-и), их запретили полностью, вы не увидите там ни прокатного, ни частного элетросамоката. Запрещать одно и не запрещать другое как минимум странно. Это как запретить государственные автомобили и оставить частные. Давайте тогда и те и другие (электросамокаты – прим. Т-и) запрещать», – сказал Кадаков.

Он отметил, что самый правильный вариант – признать электросамокаты транспортным средством, на которое необходима категория водительского удостоверения.

«Тогда мы снимаем огромное количество проблем», – считает спикер.