Автоэксперт Кадаков назвал главные недостатки китайских машин

С уходом западных брендов российский автомобильный рынок заполонили китайские машины. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с корреспондентом «Татар-информа» назвал наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей из КНР.

Во-первых, по словам эксперта, «слабым звеном» китайских машин служит подвеска. Кадаков охарактеризовал ее как «не самую крепкую», но подчеркнул, что все зависит от автомобиля.

Вторым недостатком машин из КНР, как отметил автоэксперт, служат климатические установки. Он пояснил, что системы часто недогревают салон даже при установке высокой температуры (например, +26°C) и плохо справляются с запотеванием стекол, особенно в крайних положениях воздуховодов.