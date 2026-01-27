news_header_top
Экономика 27 января 2026 11:53

Автоэксперт Кадаков поделился советами по вождению во время снегопада

Фото: © «Татар-информ»

Во время езды в снегопад необходимо двигаться с такой скоростью, чтобы хватило времени среагировать на любую произошедшую ситуацию. Такой совет автолюбителям дал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Надо ехать с той скоростью, которая позволяет быть готовым ко всему. Правило простое – не видишь, значит не едешь», – заявил Кадаков.

Он также напомнил, что в снежную погоду тормозной путь увеличивается, что также стоит учитывать во время вождения. Сам эксперт рассказал, что во время езды в плохих погодных условиях периодически притормаживает, чтобы понимать как ведет себя автомобиль.

«Ну и обязательно надо думать не только за себя, но и за других участников движения. Надо помнить, что видимость плохая не только у тебя, и вас могут не видеть другие водители. Лично я всегда еду так, как будто меня хотят зацепить», – добавил Кадаков.

Он также порекомендовал внимательно следить за чистотой фар, окон и зеркал своего автомобиля, и в случае их загрязнения оперативно очищать от налипших снега и грязи.

