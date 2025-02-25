Автоэксперт Моржаретто: До отмены санкций иностранные бренды машин не вернутся

Возвращение иностранных брендов авто на рынок России невозможен до тех пор, пока не отменят санкции. Об этом «Татар-информу» рассказал член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто, комментируя возможность возвращения автомобилей Kia.

Отметим, что компания Kia Russia & CIS опубликовала на популярном сайте поиска кадров две вакансии для работы в главном офисе представительства компании.

«Существуют санкции, которые ввели все крупные зарубежные страны, в том числе и Южная Корея, которые запрещают работать в России своим компаниям. В случае если кто-то попытается к нам вернуться до отмены санкций, его ждут не только чудовищные штрафы, но и возможное уголовное наказание для руководителя. И пока санкции не отменены, никакие возвраты невозможны», – заявил Моржаретто.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря ни на что, многие компании продолжают поддерживать жизнедеятельность в России: сервис, запчасти и так далее.

«Сейчас, когда речь идет о возможном перемирии, все находятся в ожидании. И если оно случится, то вслед могут и отменить некоторые санкции, но до этого ни о каком возврате речи не может идти», – заключил Моржаретто.