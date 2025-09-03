news_header_top
Общество 3 сентября 2025 00:55

Автоэксперт Целиков спрогнозировал снижение на 5% спроса на подержанные машины

По итогам 2025 года спрос на подержанные автомобили снизится на 5%. Такой прогноз «Татар-информу» озвучил автоэксперт, директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Динамика спроса по 2025 году, скорее всего, будет отрицательная, я прогнозирую снижение на 5% по рынку», –сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2025-м рост спроса на б/у автомобили фиксировали только в июле, однако в целом по итогам первого полугодия на рынке подержанных машин наблюдалась стагнация.

«В прошлом году август, сентябрь, октябрь фиксировали пиковые объемы, была высокая база, а в этом году, я думаю, в аналогичные предстоящие месяцы будет отрицательная динамика», – резюмировал он.

