Автоэксперт Целиков назвал конец сентября выгодным временем для покупки машины

Россиянам, которые уже планируют сменить автомобиль, выгоднее всего сделать это в конце сентября. Дилеры и производители только начали корректировать цены, поэтому снижение курса рубля еще не успело полностью отразиться на стоимости машин. Об этом сообщил автоэксперт Сергей Целиков в своем Телеграм-канале.

По его словам, конец квартала традиционно дает покупателям возможность получить более выгодное предложение от дилеров. Чтобы выполнить квартальные планы и получить предусмотренные бонусы, продавцы заинтересованы в реализации определенного количества автомобилей даже с минимальной прибылью или без нее.

При этом ситуация с автомобилями, которые привозят в Россию под заказ по альтернативным схемам, отличается. Целиков отметил, что при заказе машины сейчас ее стоимость уже будут рассчитывать исходя из нового валютного курса. В результате такой автомобиль может обойтись на 15–20% дороже, чем летом.

В то же время у некоторых компаний, работающих с параллельным импортом, остаются автомобили, которые уже были оплачены в Китае. По мнению эксперта, среди таких предложений покупатели пока еще могут найти выгодные варианты.