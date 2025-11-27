Автоэксперт Целиков назвал 10 самых продаваемых в России б/у машин не старше 5 лет

Фото: © «Татар-информ»

В России по итогам января-октября 2025 года продали около 5 млн б/у машин. Из этого числа 600 тыс. (12%) составили автомобили в возрасте до 5 лет, сообщил автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Первое место в рейтинге «свежих» авто с пробегом заняла Toyota Camry. За 10 месяцев россияне купили 10 960 машин данной марки и модели. На втором месте – Haval Jolion (10 131 авто), а на третьем – Kia Rio (9 926).

В топ-5 «молодых» б/у автомобилей также попали Hyundai Solaris (9 096) и Kia K5 (8 982 ед.).

Шестое место в данном топе – Toyota RAV4 (7 757), седьмое место занял Geely Coolray (7 520), восьмое – Geely Monjaro (7 208), а девятое – Toyota Corolla (5 830).

Замыкает топ-10 «свежих» б/у машин Chery Tiggo 7 Pro Max (5 588).