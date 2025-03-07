Автоэксперт Булатов про полную отмену треног: Чистой воды популизм

Идея полной отмены треног - чистой воды популизм, считает блогер и главный редактор портала «Автосправочная» Азат Булатов, чьи слова приводят «Челнинские известия».

Ранее вице-спикер Госдум от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил отменить камеры-треноги, чтобы сократить количество незаконных штрафов за превышение скорости в местах с неочевидными для водителей ограничениями.

Однако Булатов напомнил, что в феврале текущего года Госдума уже отклонила проект закона партии ЛДПР, который предлагал полностью запретить штрафы с треног. В связи с этим, автоэксперт считает, что инициативу Даванкова постигнет та же участь.

Он также развеял миф о погрешности с камер-треног, о которых тоже упоминал Даванков. По словам автоэксперта, сейчас операторы не могут вмешаться в работу современных приборов фотовидеофиксации. Эти люди только включают и выключают такие комплексы, подчеркнул Булатов. Также стоит учесть, что при наличии большой погрешности штрафы бы приходили всем, в том числе законопослушным водителям. Однако в реальности такого не происходит, обратил внимание собеседник издания. Более того, в России не штрафуют автолюбителей, которые превышают разрешенную скорость на 20 км/ч. И треноги, как и стационарные камеры, с его слов, фиксируют превышение только тогда, когда вы едете 81 км/ч в местах, где можно ехать 60 км/ч. В этом случае не имеет значение, какой прибор «поймал» вас на нарушении, резюмировал Булатов.