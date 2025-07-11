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Общество 11 июля 2025 13:50

Автоэксперт Баканов объяснил, с каким пробегом рискованно покупать машину

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Автоэксперт Баканов объяснил, с каким пробегом рискованно покупать машину
Фото: © «Татар-информ»

200 тыс. км пробега у автомобиля – это пороговое значение, после которого рискованно покупать машину. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«После 200 тыс. км считайте, что машина у вас старая, и тут уже нет никаких гарантий. Машина уже выкатала свой ресурс и свой срок службы. 200 тыс. км – это уже пороговое значение, за которым вы берете все на свой страх и риск. Разумно покупать машину в возрасте от 3 до 5 лет, не более, а все, что свыше и с большими пробегами – это лотерея», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у большинства современных машин уже после 70-80 тыс. км пробега могут начаться первые проблемы более серьезного масштаба, чем регламентная замена. После 120-130 тыс. км на автомобиль перестает действовать гарантия, и могут начаться какие-то проблемы с мотором, с коробкой передач и т. д.

#подержанные автомобили #автомобили с пробегом #покупка автомобиля #полезная информация
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