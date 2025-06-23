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Общество 23 июня 2025 07:00

Автоэксперт Баканов объяснил, кто и когда обращается к услугам автоподборщиков

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Не у всех есть время и знания, чтобы самостоятельно выбрать подержанный автомобиль. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«Если человек – профессионал, знает, о чем идет речь, то ему помощь в поисках и подборе машины не нужна. В автоподбор обычно обращаются люди, которые не могут, не хотят, или у них нет времени этим заниматься», – сказал собеседник агентства.

По словам Баканова, качество предоставляемых услуг напрямую зависит от компетентности специалиста, к которому обращается покупатель.

«Все зависит от квалификации автоподборщика. Есть действительно профессионалы, которые долгое время проработали в сервисах, у которых есть знания в инженерной части, у которых есть автокриминалисты – они действительно помогут избежать серьезных проблем. А есть мальчики с толщиномерами, которые пришли, что-то там понаделали, непонятно что, и ушли», – резюмировал автоэксперт.

#автомобили #поиски #полезная информация
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