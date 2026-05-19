Автоэксперт Баканов рассказал, как снизить вероятность перегрева двигателя машины в жару

Владельцам возрастных автомобилей следует особенно внимательно следить за состоянием двигателя в летний период, особенно во время длительного стояния в заторах. По его словам, именно пробки чаще всего становятся причиной перегрева мотора у старых машин. Об этом «Татар-информу» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

«Если вы видите, что стрелка температуры двигателя начала ползти вверх, быстрее вставайте на обочину, выключайте мотор и дальше смотрите, что случилось», – сказал собеседник агентства.

Эксперт также отметил, что риск перегрева возрастает при движении в гору, особенно если автомобиль загружен. В подобных ситуациях он советует включать отопитель салона на максимальную мощность.

По словам Баканова, несмотря на дискомфорт в жаркую погоду, этот способ действительно помогает снизить нагрузку на двигатель. Он объяснил, что радиатор печки связан с общей системой охлаждения автомобиля. Когда водитель включает обогрев салона, антифриз начинает дополнительно циркулировать через отопительную систему, благодаря чему температура двигателя может снизиться.

Специалист подчеркнул, что такая простая мера способна облегчить работу мотора в сложных условиях и помочь избежать серьезного перегрева.