Автоэксперт Баканов объяснил, вредят ли двигателю поездки на короткие расстояния

Нельзя сказать, что поездка на короткое расстояние «убивает» двигатель – это утрировано. Об этом сообщил «Татар-информу» автоэксперт Петр Баканов.

«Когда вы 2 минутки постояли после запуска двигателя, потом проехали 7 км до работы – в этом нет ничего страшного», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что не стоит эксплуатировать машину в режиме так называемого «докторского цикла».

«В свое время один автозавод проводил испытание по “докторскому циклу”. То есть доктор садился в машину и ездил по своему участку на обход. Он заводил автомобиль, проезжал примерно 2 км, глушил двигатель и шел к больному. Затем врач снова садился за руль, запускал двигатель и ехал 2 км к другому пациенту. Вот такой режим эксплуатации для автомобиля уже не очень хорош», – резюмировал Баканов.