Автоэксперт Баканов предупредил об опасности чип-тюнинга машины

Фото: © «Татар-информ»

Чип-тюнинг приводит к увеличению расхода топлива и сокращению ресурса двигателя машины. Такая модернизация необходима в большинстве своем только для гоночных автомобилей, но не для гражданской эксплуатации, сообщил «Татар-информу» автоэксперт Петр Баканов.

«У любого двигателя есть определенный резерв поднятия мощности, но вопрос в том, чем мы за такой резерв будем расплачиваться? А расплачиваться мы будем большим расходом топлива, сокращенным ресурсом и так далее. Чип-тюнинг как явление несет больше вреда, чем пользы с точки зрения ресурса и экологии. Единственный плюс – большая отдача мотора. И тут встает вопрос: какую задачу ставит человек, который меняет программу управления? Например, гоночный мотор имеет большую мощность, но функционирует недолго. Если же рассматривать машину, как продукт, который должен прослужить несколько лет, то вопрос ресурса нельзя откладывать на второй план, и поэтому подобное вмешательство ни к чему хорошему не приведет», - сказал собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что при производстве машины инженеры и другие члены команды учитывают множество параметров: от экономичности до экологичности. И если транспортное средство допустили к эксплуатации по дорогам общего пользования, значит, автомобиль соответствует всем необходимым нормам. Причем нужно понимать, что автопроизводитель несет ответственность за свой продукт, но только в том виде, в котором он был выпущен..