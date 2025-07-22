Автоэксперт Баканов объяснил, можно ли оставлять АКПП в положении «драйв» в пробке

При движении в пробке автоматическая коробка переключения передач (сокр. АКПП) не испытывает сильных нагрузок от длительного удержания рычага в положении «драйв» и нажатой педали тормоза. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«Конструкция машины предусматривает работу гидротрансформатора в холостую с режимом проскальзывания. Да, легкая нагрузка на коробку будет идти при таком режиме, но не такая, чтобы о ней задумываться. Стоит вопрос удобства для самого водителя», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что если водитель стоит в пробке дольше 10 минут, то ему будет комфортнее перевести АКПП в положение «паркинг», но при кратковременной пробке можно спокойно оставить коробку в режиме «драйв» и держать ногу на педали тормоза.

Баканов добавил, что аналогичные правила распространяются на вариатор и на роботизированную коробку.