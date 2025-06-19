Автоэксперт Баканов объяснил, как правильно мыть двигатель машины

Мыть двигатель автомобиля можно, но с соблюдением нескольких правил. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«Я считаю, что мыть двигатель автомобиля можно и нужно, но надо соблюдать ряд простых правил. Первое: заранее закрыть пакетами все чувствительные электрические места, а именно генератор, монтажный блок, блоки управления двигателем, основные крупные разъемы, колодки, штекеры и так далее. В зависимости от конструкции мотора, бывает так, что сверху находится такая коробочка, в которой расположены индивидуальные катушки зажигания и свечи. Эту часть тоже нужно закрыть, иначе при попадании влаги мотор начнет троить. Второе: во время мойки при направлении аппарата высокого давления не делать большую струю в подкапотное пространство. Для мытья самого двигателя нужно использовать соответствующие химические составы, а не те, чем моют кузов», – рассказал собеседник агентства.

Также при мойке двигателя не следует лить воду на маркировочные таблички и наклейки, потому что их можно содрать, рекомендовал Баканов.

«Помимо всего прочего, нужно хорошо промыть радиатор, чтобы мотор лучше охлаждался. Вот это самое главное. Мыть его нужно с двух сторон, желательно открыть декоративные крышки, чтобы выбить всю пыль и грязь. А если говорить про комплексную мойку радиатора, то раз в пару лет лучше его мыть со снятием. Мыть их следует не только снаружи, но и изнутри, промывая систему от отложений. Желательно при этом еще и заменять охлаждающую жидкость», – отметил автоэксперт.

Также после мойки двигателя он посоветовал хорошо продуть моторный отсек.

«Желательно сразу не заводить машину, а дать ей спокойно высохнуть, если есть такая возможность, и только хорошо продув всю влагу, запускать двигатель и ехать», – отметил он.

Баканов подчеркнул, что мойка двигателя может стать некой диагностикой автомобиля.

«Если после мойки что-то случилось, то хорошо, что неполадки произошли после мойки в городе, а не на трассе после проезда огромной лужи. Это своего рода профилактика для выявления слабых мест машины по той же электрике», – резюмировал он.