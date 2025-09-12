Автоэксперт Баканов объяснил, как проверить б/у машину перед покупкой

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если человек не подготовлен и не имеет соответствующих навыков, то лучше при выборе б/у автомобиля обратиться к автоподборщику. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«Даже средней руки подборщик поможет вам избавиться от покупки откровенного автохлама, поэтому лучше потратить 30 тыс. рублей на его услуги, чтобы впоследствии уберечь себя от трат в сотни тысяч рублей. Потому что даже при просмотре предложений нужно знать особенности рынка и особенности объявлений», – сказал собеседник агентства.

При выборе человека, который будет подбирать автомобиль, стоит обратить внимание на наличие хороших отзывов или обратиться в компании людей, которые ведут блоги.

Он отметил, что неподготовленный человек сможет проверить юридическую чистоту автомобиля, пробив машину по платным или бесплатным (например, сайт ГИБДД или ФССП) базам, однако дальше следует внимательно проверить саму машину.

«Сперва нужно сверить соответствие данных, указанных в документах, с данными, которые есть на машине. Бывают случаи, когда мошенники подсовывают под автотеку годные автомобили, а в реальности он может быть похожим, но с другим VIN-номером. Так скрывают автомобили из-под такси», – отметил автоэксперт.

Третий этап – проверка авто на участие в ДТП и наличие окрасов.

«Неподготовленному человеку определить окрашенную или поменянную деталь будет тяжело. Можно провести пальцем по всем кузовным деталям: заводская деталь будет гладкой, а окрашенная – содержать ребристость. Помимо этого, нужно проверить, были ли стреляны подушки и вспороты ремни безопасности, проверить маркировку стекол: соответствует ли она году выпуска машины, и многое другое», – добавил он.

Дальше идет проверка технической части.

«Нужно иметь навыки диагноста, чтобы понять, как двигатель работает, нет ли эмульсии, нет ли течей», – резюмировал автоэксперт.