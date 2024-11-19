Автоэкспедиция «100 000 километров возможностей» прибыла в Татарстан

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Автоэкспедиция «100 000 километров возможностей» сегодня прибыла в столицу Татарстана. Республика стала 75 регионом России, который посетила команда, рассказал участник экспедиции, эксперт комитета Госдумы РФ по туризму Андрей Леонтьев.

«Идея пробега родилась из мирового челленджа, который существует уже много десятков лет - самый длинный автопробег по неповторяющемуся маршруту внутри границ одной страны», - рассказал он.

По словам Леонтьева, на сегодняшний день команда преодолела уже около 92 тыс. км и посетила 75 регионов нашей страны. Для справки - мировой рекорд составляет менее 60 тыс. км.

«Говорить про рекорд пока рано, потому что это должна утвердить книга рекордов, но результаты действующего рекорда мы превзошли, хоть и не можем пока сказать, что установили новый», - отметил эксперт.

Вместе с поездкой участники испытания организуют уникальные съемки в каждом регионе, которые станут частью истории для современников и послужат архивом для будущих поколений. В планах у команды снять истории о 100 героях нашей страны, которые заботятся и защищают свою малую родину.