«Автодор» вместе с регионами России начал подготовку М12 к туристическому сезону

Началась подготовка трассы М12 «Восток» к майским праздникам и новому туристическому сезону. Работу проводит госкомпания «Автодор» вместе с регионами России, по которым проходит скоростная автомагистраль, сообщает пресс-служба государственной компании.

«Чтобы избежать затруднений на многофункциональных зонах в предстоящие дни пиковой нагрузки, праздничные майские выходные и летний сезон, проработан детальный план по оптимизации работы МФЗ», – говорится в сообщении.

Для этого заблаговременно будет проверено рабочее состояние всех колонок, кассовых аппаратов, санузлов и торговых залов на многофункциональных зонах.

Во время пиковых нагрузок планируется удвоить штат персонала. Сотрудники помогут автомобилистам и дадут рекомендации, которые позволят избежать очередей: заправиться и сразу отогнать машину, а потом спокойно пойти отдохнуть, перекусить, отвести детей на детскую площадку.

С момента открытия движения от Москвы до Казани, в декабре 2023 года, на М12 функционируют 18 объектов комплексного обслуживания. Всего же на этом участке автомагистрали запроектировано 32 многофункциональные зоны, которые будут расположены в среднем через каждые 50 км. На данный момент в разной стадии реализации находятся еще 10 объектов.

В конце этого года автодорога М12 будет продлена до Екатеринбурга.