«Автодор» в этом году может передать на баланс регионов реконструированные объекты на М12

«Автодор» рассматривает вопрос перевода на баланс субъектов РФ реконструированных региональных объектов на маршруте скоростной трассы М12 «Москва – Казань». Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин на пресс-конференции «Татар-информа».

«Госкомпания прорабатывает возможность передачи на баланс субъектов реконструированных участков, которые относятся к региональной части, каких-то путепроводов, которые были построены на региональных дорогах, либо в конце этого года, либо в 2023 году», – рассказал спикер.

По словам Чукина, работы по строительству автомагистрали М12 ведутся по плану. «По мосту осуществляется надвижка с двух сторон. Земляные работы, вынос коммуникаций идут в плановом режиме», – отметил он.

Реализация проекта строительства скоростной автомобильной дороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань ведется в рамках развития международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.

В Татарстане трасса пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность дороги в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).