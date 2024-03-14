«Автодор»: Тарифы, установленные на М12, экономически обоснованные

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Госкомпания «Автодор» выполнила поручение Президента России Владимира Путина и проверила дополнительно цены на проезд по трассе М-12 «Восток». Вердикт следующий: тарифы, которые ранее были установлены, являются экономически обоснованными для пользователей, цитирует ответ пресс-службы ТАСС.

Напомним, во время прямой линии 14 декабря 2023-го Путин получил ряд вопросов от граждан по поводу стоимости проезда по скоростной магистрали. В итоге глава государства поручил правительству и «Автодору» проанализировать тарифы на проезд по дороге М-12 маршрута «Казань – Москва».

По итогам анализа «Автодор» сообщил, что установленные тарифы соответствуют требованиям российского законодательства.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что, например, водители грузовиков смогут сэкономить на оплате в системе «Платон», на страховке из-за более низкого шанса попадания в ДТП, а также за счет снижения износа транспортного средства.

Еще в госкомпании добавили, что услуга проезда – это конкурентный рынок, но у граждан всегда есть альтернатива. Причем существуют несколько фактором, которые сдерживают рост тарифа. Один из них - это конкуренция с бесплатными дорогами, ж/д транспортом и самолетом.

Напомним, на данный момент проезд по трассе М12 от Москвы до Казани для легковушек стоит почти 4,5 тыс. рублей (это 6 рублей за 1 км). Однако, если водители воспользуются программой лояльности, то стоимость проезда снизится более чем на 15% (до 3,8 тыс.).