news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Происшествия 17 января 2024 10:41

«Автодор» просит воздержаться от поездок по М1, М4, М11 и М12 из-за непогоды

Скопировать ссылку

«Автодор» просит водителей из-за непогоды воздержаться от поездок по нескольким трассам 17 и 18 января.

Так, по прогнозу, сильный снегопад ожидается сегодня и завтра:

  • на всем протяжении трасс М1 «Беларусь», М-3 «Украина» и ЦКАД;
  • на М4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях;
  • на М11 «Нева» в Московской и Тверской областях;
  • на М12 «Восток» в Московской и Владимирской областях.

Ранее мы сообщали, что движение по М12 ограничено из-за снегопада и метелей.

#непогода в татарстане
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2