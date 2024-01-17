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«Автодор» просит воздержаться от поездок по М1, М4, М11 и М12 из-за непогоды
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«Автодор» просит водителей из-за непогоды воздержаться от поездок по нескольким трассам 17 и 18 января.
Так, по прогнозу, сильный снегопад ожидается сегодня и завтра:
- на всем протяжении трасс М1 «Беларусь», М-3 «Украина» и ЦКАД;
- на М4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях;
- на М11 «Нева» в Московской и Тверской областях;
- на М12 «Восток» в Московской и Владимирской областях.
Ранее мы сообщали, что движение по М12 ограничено из-за снегопада и метелей.
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