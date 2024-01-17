«Автодор» просит воздержаться от поездок по М1, М4, М11 и М12 из-за непогоды

«Автодор» просит водителей из-за непогоды воздержаться от поездок по нескольким трассам 17 и 18 января.

Так, по прогнозу, сильный снегопад ожидается сегодня и завтра:

на всем протяжении трасс М1 «Беларусь», М-3 «Украина» и ЦКАД;

на М4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях;

на М11 «Нева» в Московской и Тверской областях;

на М12 «Восток» в Московской и Владимирской областях.

Ранее мы сообщали, что движение по М12 ограничено из-за снегопада и метелей.