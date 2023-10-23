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«Автодор» предупредил о возможном появлении дорожных камер на М12
В будущем на трассе М12 могут появиться камеры видеофиксации. Кроме того, рассматривается вопрос о повышении скоростного лимита до 130 км/ч. О нововведениях в эфире радио «Автодор» рассказал председатель правления ГК Вячеслав Петушенко.
Он напомнил, что сейчас М12 остается единственной дорогой в России с самым протяженным участком без камер — свыше 400 км. Вопрос их появления будет зависеть от водителей, точнее соблюдения ими правил ПДД.
«Если будем безобразничать, будет расти количество ДТП, в том числе со смертельными случаями, то будем камеры ставить, — предупредил Петушенко. — Как будем ездить, так и будем управлять этой дорогой».
На пленарном заседании Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин рассказал, что автодорога М12 «Восток» в этом году будет проложена до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. «Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект», — заверил глава государства.
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