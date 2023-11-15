Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Автодор»: По трассе М12 до 2030 года будет перевезено 23 млн тонн грузов
По трассе М12 «Восток» до 2030 года будет перевезено 23 млн тонн грузов. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
«Главный объект нашей страны — это трасса М12», — сказал руководитель компании на открытии участков автодороги протяженностью 153 километра, которые проходят по Татарстану и Чувашии.
По его словам, благодаря реализации этого проекта будет создано 110 тыс. новых рабочих мест.
«Мы строим не только дорогу, но и создаем инфраструктурную услугу — у нас запроектировано 32 многофункциональные зоны. Когда сдавали участок от Москвы до Арзамаса, их было четыре, а сегодня уже 11», — подчеркнул Петушенко.
Он напомнил, что 10 июля 2020 года Премьер-министр России Михаил Мишустин дал старт реализации проекта по строительству скоростной автомагистрали.
В 2022 году Президент РФ Владимир Путин согласовал транспортный маршрут «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока, частью которого станет М12.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»