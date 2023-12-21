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«Автодор» оценил стоимость строительства М12 Москва - Казань в 900 млрд рублей
Стоимость строительства трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани протяженностью 810 км составила менее 900 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам на открытии автодороги в Татарстане председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
«Километр, который здесь [в Татарстане], стоит чуть больше миллиарда, но на разных участках он разный», - сказал спикер.
Петушенко уточнил, что затраты на строительство М12 сопоставимы со стоимостью возведения трассы Москва - Санкт-Петербург.
«Главное, почему удалось не повышать цены, - короткие сроки. Чем дольше строишь, тем дороже. Понятно, там цены накручиваются. Тут всем было выгодно построить ее быстро», - подчеркнул он.
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