«Автодор» инициировал формирование плана развития туризма и инфраструктуры трассы М12

Госкомпания «Автодор» создала рабочую группу по формированию плана развития туризма и придорожной инфраструктуры скоростной трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань с продлением до Екатеринбурга. В нее вошли профильные структуры из 15 регионов и представители бизнеса, сообщает пресс-служба компании.

«Задача рабочей группы — способствовать увеличению потока автомобильных туристов и развитию инфраструктуры для внутреннего туризма в России», — отметили в пресс-службе.

Предполагается, что члены рабочей группы будут разрабатывать законодательные инициативы для развития инфраструктурных условий, которые сделают путешествия по М12 комфортными, познавательными и насыщенными. Кроме того, планируется сформировать общую маркетинговую концепцию для скоростной трассы.

Помимо субъектов, через которые пройдет М12 (это Москва, Владимирская и Нижегородская области, Чувашия, Татарстан), к работе подключились и регионы «в зоне тяготения» трассы. По прогнозам аналитиков, на них запуск движения по автомагистрали также окажет социально-экономический эффект и увеличит турпоток. К таким субъектам Федерации относятся Мордовия, Башкортостан, Ивановская, Саратовская, Свердловская и Астраханская области.

Реализация проекта строительства скоростной автомобильной дороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань ведется в рамках развития международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

В Татарстане трасса пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 километра.

По поручению Президента России Владимира Путина скоростная магистраль М12 должна быть продлена до Екатеринбурга.