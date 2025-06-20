«Автодор» и Совкомбанк будут сотрудничать по управлению трафиком и клиентских сервисов

Фото ПАО «Совкомбанк»

Госкомпания «Автодор» и ПАО «Совкомбанк» заключили протокол о намерениях, предусматривающий сотрудничество в сфере управления трафиком и развития пользовательских сервисов.

Документ о партнерстве на ПМЭФ-2025 подписали заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константин Макиев и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Документ предполагает взаимодействие сторон по ряду направлений в области развития дорожной инфраструктуры. В частности, предполагается интеграция решений по управлению транспортными потоками на скоростных трассах. Также протокол подразумевает совместную работу по проработке вопросов повышения удобства оплаты за проезд по сети трасс «Автодора».

Отдельное внимание в протоколе уделено развитию клиентских сервисов и деятельности по повышению информированности пользователей скоростных трасс. Также отдельным направлением может стать запуск совместных инициатив с учетом собственных видов деятельности каждой из сторон.

Протокол создает основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества, включая проработку соглашения о конфиденциальности, необходимого для реализации совместных инициатив.

Протокол вступает в силу с момента подписания и будет действовать в течение двух лет.