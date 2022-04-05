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Транспорт
5 апреля 2022  12:42

«Автодор» готов привлекать студентов к строительству трассы М12

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Госкомпания «Автодор» готова привлекать студентов строительству скоростной дороги М12 Москва – Казань с продолжением до Екатеринбурга, заявил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

Госкомпания «Автодор» и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) подписали соглашение о сотрудничестве. «Наработки МАДИ для проекта М12 очень важны и мы готовы их рассматривать. По этим направлениям мы будем развивать наше сотрудничество, а также в рамках общероссийских конференций», — передает его слова сообщает пресс-служба компании. 

Исполняющий обязанности ректора МАДИ Дмитрий Ефименко добавил, что кадровый дефицит в отрасли можно нивелировать, привлекая студентов к проектам на этапе обучения с последующим трудоустройством.

Для студентов МАДИ госкомпания планирует организовать прохождение всех видов практик и стажировок, проводить совместные профориентационные мероприятия, симпозиумы и конференции, а также оказывать содействие в трудоустройстве выпускников.

Автомобильная дорога М12 Москва – Нижний Новгород – Казань в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км.

#Трасса м12
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