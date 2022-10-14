«Автодор» договорился в Казани о поставках дорожной техники из Китая на 120 млрд рублей

Оператор строительства крупнейших автотрасс России, госкомпания «Автодор» закупит дорожную технику в Китае на сумму 120 млрд рублей. Соглашение об этом подписали сегодня в Казани на полях выставки «Дорога-2022», передает корреспондент «Татар-информа».

Как сообщил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, необходимость закупки дорожной техники возникла после введения санкций рядом западных стран.

«Вы знаете, что сегодня есть ограничения на поставку некоторых видов техники. Есть страны, с которыми мы прекратили отношения. Наша промышленность набирает темпы, но недостаточно, как хотелось бы стройке. Поэтому мы подписали соглашение, чтобы запустить процесс обеспечения наших объектов дорожной техникой», – сказал Петушенко после подписания соглашения.

Глава госкомпании напомнил, что Правительство РФ выпустило распоряжение о субсидировании ставок по кредитам для закупки дорожной техники из дружественных стран.

«Закупки мы практически уже запустили. Если в деньгах, то сегодняшний портфель заказов – 120 млрд рублей. До 200 млрд рублей мы планируем за 3 года с субсидированием ставки. По количеству техники пока сказать не могу. Вообще у нас потребность, которую мы собрали еще полгода назад, – порядка 2 тыс. единиц по всей стране», – пояснил Петушенко.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» глава госкомпании пояснил, что на текущий момент у дорожников нет проблем с техникой на площадках строительства платной скоростной автомагистрали М12, которая пройдет по маршруту Москва – Казань – Екатеринбург.

«Я надеюсь, мы успеем построить М12 раньше, чем нам потребуется новая техника», – подчеркнул Петушенко.

На «Казань Экспо» с 12 по 14 октября 2022 года проходит X Международная специализированная выставка-форум «Дорога 2022». В рамках деловой программы запланированы тематические конференции и сессии, презентации ведущих отраслевых компаний. Ключевым мероприятием выставки сегодня станет пленарное заседание «Устойчивое развитие дорожного хозяйства РФ». Среди приглашенных участников: представители Минтранса России, Росавтодора, ГК «Автодор», эксперты дорожного хозяйства.

В повестке – обсуждение реализации долгосрочных стратегий и целевых программ в области дорожного хозяйства, формирования дорожных фондов, развития опорной сети дорог.