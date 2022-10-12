«Автодор»: Цена проезда по трассе М12 от Москвы до Казани составит около 3 тыс. рублей

Для того, чтобы проехать по трассе М12 от Москвы до Казани, водителям легковых автомобилей нужно будет заплатить около 3 тысяч рублей – это без учета скидки по транспондеру. Об этом рассказал замглавы правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константин Макиев, передает РИА Новости.

«Без скидки по транспондеру стоимость проезда будет составлять на уровне около 3 тысяч рублей, – рассказал Макиев. – Но мы понимаем, что в рамках программы лояльности, которая у нас есть, для тех пользователей, которые ездят регулярно по автодорогам, будет доступна скидка 15%».

Он также пояснил, что цена за километр проезда варьируется в зависимости от этапа трассы, однако на транзитных участках стоимость проезда будет в среднем 3-4 рубля за километр.

«Участки около Москвы востребованы, есть готовность пользователя платить <...> Но на транзитных участках дальше – это будут уже те значения, которые мы привыкли на сети видеть в среднем как на участках транзитных – это 3-4 рубля за километр», – добавил Макиев.

Проект М12 предусматривает строительство автомагистрали протяженностью порядка 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России.