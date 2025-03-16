Автодилеры ждут снижения продаж новых машин в России в марте почти вдвое за год

В России в марте могут почти в два раза снизиться продажи новых легковушек по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Такой прогноз дали российские автодилеры, пишет РИА «Новости».

По словам экспертов отрасли, основной причиной падения продаж стало сокращение автокредитования. Однако в сравнении с февралем 2025 года продажи машин в марте дополнительно не просядут.

Как рассказал президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, февраль уже показал падение продаж на 25%, и в марте данный тренд продолжится. По его словам, в марте 2024 года дилеры продали около 145 тыс. легковых авто, но в этом марте объем продаж может оказаться меньше, чем в феврале этого года на 10%.

Ранее «Автостат» сообщал, что в феврале 2025 года в России продали 78 тыс. новых легковушек. Согласно прогнозу Подщеколдина, в марте в стране могут продать 70,2 тыс. машин.