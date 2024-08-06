Автодилеры просят у властей объяснить, куда пойдут деньги от утильсбора

Ассоциация «Российские автодилеры» (далее – РОАД) просит министерства торговли и финансов объяснить, на что тратят средства утильсбора. Об этом пишет РБК. Напомним, что данный вид сбора планируют ежегодно индексировать до 2030-го.

«Оно (письмо РОАД) будет рассмотрено в установленном порядке совместно с отраслевым сообществом», — ответили в Минпроторге.

По данным министерства, благодаря мерам господдержки и компенсациям индексация не повлияет на цену отечественной автотехники.

При этом в ассоциации уверены, что из-за увеличения утиль сбора машины до 2030 года подорожают минимум вдвое. Специалисты РОАД подчеркнули, что за последние десять лет новые «легковушки» итак стали вдвое дороже, что привело к падению покупательской способности.

«Если в 2014 году каждый третий россиянин (33%) из числа приобретающих автомобиль мог позволить себе купить новый автомобиль, то в 2023 году эта цифра снизилась до 14%», — отмечают эксперты.

Также РОАД прогнозирует, что к 2030 году с учетом запланированных темпов увеличения утильсбора число россиян, которые могут купить новую машину, сократится до 5–7%.