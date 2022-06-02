Автодилеры могут увеличить срок ремонта по гарантии до 90 дней из-за санкций

В новых экономических условиях из-за сложностей с поставками деталей срок гарантийного ремонта автомобилей может быть увеличен с 45 до 90 дней. Об этом со ссылкой на документы Минэкономразвития РФ пишет газета «Известия».

«Автодилеры и другие предприятия не могут починить неисправный товар по гарантии в течение максимум 45 дней, как это положено по закон у . Производители продукции задерживают поставку деталей, и сервисы не могут самостоятельно решить эту проблему», — отмечает издание.

При этом утверждается, что Минэкономразвития уже обсудило пути решения этой проблемы с Роспотребнадзором и Минпромторгом. В документах министерства перечислены предлагаемые варианты разрешения ситуации.

В том числе речь идет о внесении поправок в статью 20 закона «О защите прав потребителей» и увеличении срока ремонта по гарантии. Компании предложено избавить от штрафов в размере 50% от суммы, которую суд присуждает потребителю за неисполнение любых обязательств.

Страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции после начала объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля специальной военной операции на Украине. Многие компании отказались продолжать деятельность на территории страны.