Автодилер объяснил, как подготовить автомобиль к осенней непогоде

Проверить узлы и системы автомобиля в преддверии осенней непогоды – вопрос не только комфорта, но и безопасности. Об этом заявил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов, сообщает ИА «Время Н».

В частности, подчеркнул собеседник издания, смена летней резины на всесезонную или зимнюю – это ключевой шаг, который напрямую влияет на управляемость и тормозной путь автомобиля на влажном и скользком покрытии.

Эксперт посоветовал проверять глубину протектора: она должна быть не менее 4 миллиметров для безопасного движения по мокрой дороге. При этом следует учитывать, что на российских дорогах часто встречаются резкие перепады температуры, поэтому резину стоит выбирать с учетом местных климатических условий.

Столь же важна проверка тормозной системы. «Осенние дожди и ранние заморозки увеличивают нагрузку на тормоза, а значит, своевременная диагностика тормозных колодок, дисков и тормозной жидкости необходима для надежной работы узла», – констатировал Иванов, уточнив, что замена жидкости каждые два года или по рекомендациям производителя помогает избежать снижения эффективности торможения.

Кроме того, с приходом осени дороги становятся темнее, а видимость ухудшается из-за дождей и туманов. «Проверка фар, противотуманных фонарей, стоп-сигналов и габаритов позволяет обеспечить максимальную безопасность на дороге», – заметил специалист.

Так, обязательно следует проверить светимость фар, отрегулировать их и при необходимости заменить лампы. Также нужно заменить стеклоочистители, если они не справляются со своей работой. В условиях дождей водителю важно иметь нормальный обзор.

Помимо этого, нужно проверить печку и кондиционер. Нормальная работа этих агрегатов обеспечивает не только комфорт, но и возможность езды без запотевающих стекол. Кондиционер надо погонять в разных режимах и направлениях.

«Чтобы встретить новый сезон во всеоружии, выделите время и проверьте работу узлов и агрегатов в сервисе. Причем желательно это сделать заранее, не дожидаясь первых заморозков, туманов, темноты и прочих переходных погодных условий», – подытожил Иванов.