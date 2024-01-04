Автоцистерна с нефтью завалилась на бок под Заинском

Минувшей ночью под Заинском произошла авария с КамАЗом, сообщили очевидцы.

В районе часа ночи у поселка Федотово автоцистерна с 30 тоннами нефти съехала с трассы и завалилась на бок.

Фото: © Очевидцы

К счастью, водитель не пострадал, цистерна также не получила повреждений.

Чтобы поставить машину на колеса была привлечена спецтехника.