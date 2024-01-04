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Автоцистерна с нефтью завалилась на бок под Заинском
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Минувшей ночью под Заинском произошла авария с КамАЗом, сообщили очевидцы.
В районе часа ночи у поселка Федотово автоцистерна с 30 тоннами нефти съехала с трассы и завалилась на бок.
К счастью, водитель не пострадал, цистерна также не получила повреждений.
Чтобы поставить машину на колеса была привлечена спецтехника.
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