Автоцентр Бугульмы передал военным медикам в зоне СВО автомобиль «Нива»

Городской автосалон Бугульмы передал землякам — военным медикам, которые сейчас служат в зоне спецоперации, автомобиль повышенной проходимости. Директор автоцентра Игорь Дашук вручил документы и ключи от «Нивы» фельдшеру, вернувшемуся в краткосрочный отпуск на малую родину.

«Автомобиль отремонтирован, укомплектован. Машина сделана специально для внедорожных условий, чтобы преодолевать размытые дороги, грязь и чернозем», — рассказал Игорь Дашук.

«За ленточку» внедорожник отправится, загруженный помощью, которую собрали бугульминцы. Вместе с медиками автомобиль будет выполнять главную задачу — спасать жизни бойцов.

Главный врач Бугульминской центральной раонной больницы Александр Иванов поблагодарил руководство автоцентра за постоянно оказываемую помощь. Он пожелал бойцам победы и скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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