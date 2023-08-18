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Общество 18 августа 2023 09:44

Автобусы в садовые общества Казани продолжат курсировать до 1 ноября

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Автобусы в садовые общества Казани продолжат курсировать до 1 ноября
Фото: © «Татар-информ»

Садоводческие маршруты в Казани продолжат курсировать до 1 ноября. С середины апреля по июль ими воспользовались уже более полумиллиона пассажиров, рассказывает Комитет по транспорту столицы РТ.

Напомним, что общественный транспорт курсирует по шести востребованным направлениям:
— №39с «Ветеринарная академия — жилой массив Станционные Дербышки»;
— №41с «39-й квартал — садовое общество „Крутушка“»;
— №92с «КДК им.Ленина — Дальние сады»;
— №101с «Горьковское шоссе — садовое общество „Текстильщик“»
— №109с «Кафе «Полет — Новое Шигалеево»;
— №111с «Станция метро „Проспект Победы“ — „Жиркомбинат“».

В комитете добавили, что дата завершения движения может быть изменена. На это могут повлиять погодные условия.

#садоводческие общества #автобусы
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