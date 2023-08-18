Автобусы в садовые общества Казани продолжат курсировать до 1 ноября

Фото: © «Татар-информ»

Садоводческие маршруты в Казани продолжат курсировать до 1 ноября. С середины апреля по июль ими воспользовались уже более полумиллиона пассажиров, рассказывает Комитет по транспорту столицы РТ.

Напомним, что общественный транспорт курсирует по шести востребованным направлениям:

— №39с «Ветеринарная академия — жилой массив Станционные Дербышки»;

— №41с «39-й квартал — садовое общество „Крутушка“»;

— №92с «КДК им.Ленина — Дальние сады»;

— №101с «Горьковское шоссе — садовое общество „Текстильщик“»

— №109с «Кафе «Полет — Новое Шигалеево»;

— №111с «Станция метро „Проспект Победы“ — „Жиркомбинат“».

В комитете добавили, что дата завершения движения может быть изменена. На это могут повлиять погодные условия.