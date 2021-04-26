К майским праздникам в Казани будут запущены сезонные дачные автобусные маршруты. Об этом сообщил на деловом понедельнике в казанской мэрии председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.
С 30 апреля на шести маршрутах начнут работать 13 автобусов в наиболее популярных направлениях: до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Ново-Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик». Транспорт будет курсировать на протяжении всего летнего сезона. С расписанием можно ознакомиться на транспортном сайте Казани либо по номеру горячей линии Комитета по транспорту +7 (843) 275-30-50.
Абдулхаков напомнил о том, что все пассажиры должны соблюдать масочный режим.
«После окончания смены проводится дезинфекция салонов, на конечных остановках осуществляется сквозное проветривание. Водители, работающие в неогороженной от пассажиров кабине, и кондуктора пользуются средствами индивидуальной защиты», — добавил он.
Стоимость проезда будет находиться в пределах 35–60 рублей. Ее устанавливают перевозчики в зависимости от протяженности маршрута и финансовых затрат на эксплуатацию. Однако в пределах города будет действовать льготный проезд по единым электронным месячным социальным проездным билетам.
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ИА «Татар-информ»
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Автобусы для казанских дачников начнут курсировать с 30 апреля
К майским праздникам в Казани будут запущены сезонные дачные автобусные маршруты. Об этом сообщил на деловом понедельнике в казанской мэрии председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.