Автобусы для казанских дачников начнут курсировать с 30 апреля

К майским праздникам в Казани будут запущены сезонные дачные автобусные маршруты. Об этом сообщил на деловом понедельнике в казанской мэрии председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

С 30 апреля на шести маршрутах начнут работать 13 автобусов в наиболее популярных направлениях: до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Ново-Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик». Транспорт будет курсировать на протяжении всего летнего сезона. С расписанием можно ознакомиться на транспортном сайте Казани либо по номеру горячей линии Комитета по транспорту +7 (843) 275-30-50.

Абдулхаков напомнил о том, что все пассажиры должны соблюдать масочный режим.

«После окончания смены проводится дезинфекция салонов, на конечных остановках осуществляется сквозное проветривание. Водители, работающие в неогороженной от пассажиров кабине, и кондуктора пользуются средствами индивидуальной защиты», — добавил он.

Стоимость проезда будет находиться в пределах 35–60 рублей. Ее устанавливают перевозчики в зависимости от протяженности маршрута и финансовых затрат на эксплуатацию. Однако в пределах города будет действовать льготный проезд по единым электронным месячным социальным проездным билетам.