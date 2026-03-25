Автобусы для детских приютов на 9,26 млн рублей закупят в Татарстане

Госкомитет Республики Татарстан по закупкам объявил электронный аукцион на поставку двух автобусов для государственных социальных приютов для детей и подростков «Теплый дом» и «Камские зори», расположенных в Дрожжановском и Менделеевском районах. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9,26 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Закупка предполагает автобусы модели ГАЗель Next A66R33 или эквивалент, полностью соответствующий требованиям учреждений.

Эта покупка входит в масштабную программу обновления автопарка социальных учреждений республики. В 2026 году планируется заменить 26 автомобилей для 26 организаций отрасли, общая сумма закупок составит 60,5 млн рублей. Старый транспорт, выпущенный в 2009-2015 годах, полностью изношен, что затрудняет своевременное оказание социальных услуг.

Финансирование закупки будет осуществлено за счет перераспределения ассигнований и дополнительных средств бюджета Республики Татарстан.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 апреля 2026 года.