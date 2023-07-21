Автобусный тур «Время первых» посетил 20 детских лагерей в 14 районах Татарстана

Завершился молодежный автобусный тур «Время первых». Этим летом его участники посетили 20 лагерей в 14 районах Татарстана. Через игры, флешмобы и встречи с интересными личностями дети познакомились с деятельностью, ценностями и направлениями работы «Движения первых», сообщили в пресс-службе регионального отделения организации.

«Тур позволил почти 4 тыс. ребят провести целый день с „Движением первых”: разучить веселый танец-флешмоб, сыграть в большую в интерактивную игру, пообщаться с известными людьми и показать свои таланты на вечерней дискотеке», — прокомментировали «Татар-информу» в пресс-службе.

Организаторы обещают, что осенью молодежный автобусный тур «Время первых» расширит свою географию и охватит уже все районы Татарстана.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент РФ Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи РТ Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать с «Движением первых» 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.