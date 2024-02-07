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Автобусный тур в Заволжской зоне: благодаря нацпроекту у Апастово есть визитная карточка
Поселок Апастово принял автобусный марафон «Татарстан — республика достижений», рассказывающий о достижениях региона и страны. В районном Доме культуры состоялась панельная дискуссия с участием спикеров и представителей актива района.
В фойе дома культуры вниманию населения была представлена выставка, посвященная достижениям Татарстана.
В мероприятии приняли участие депутат Госдумы РФ, руководитель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, глава района Айрат Зиганшин. Модератором обсуждения стала депутат Госдумы от Татарстана Римма Ратникова.
Также в мероприятии участвовали представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления.
«Национальные проекты решают проблемы преобразования страны. Несмотря на то, что у проектов есть свое название, отрасль, их нельзя рассматривать отдельно. А оценку программ дают сами жители республики», — отметила Ратникова.
Максим Топилин подчеркнул значимость национальных проектов для населения.
«Все национальные проекты разрабатываются для улучшения жизни населения. Проекты тесно взаимосвязаны, и только благодаря развитию республики у нее есть финансовые возможности для поддержки этих проектов. Благодаря успешным проектам наши дети учатся в светлых, современных благоустроенных школах, строятся водопровод, освещение, дороги. Все это делается для жителей», — сказал он.
Глава района Айрат Зиганшин отметил важность встречи. Остановился на работах, выполненных по федеральным и республиканским программам в 2023 году.
«В 2023 году район участвовал в 17 федеральных и республиканских программах, на строительство и благоустройство выделено 711,7 млн рублей, на строительство дорог — около 328 млн рублей. В прошлом году было построено 6 тыс. квадратных метров жилья. Это означает, что на одного человека приходится по 36,2 квадратных метра», — сказал он.
В рамках национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт малоболгоярского сельского клуба, построен новый многофункциональный центр в деревнях Шемяково и Средний Биябаш, планируется открытие многофункционального культурного центра в Утямышево.
Капитально отремонтирована столовая Апастовской средней школы. Для школы закуплена вычислительная техника, программное и презентационное оборудование. В центре отдыха и оздоровления проведен капитальный ремонт. В деревнях Мурзино и Табар-Черки появились центры «Точки роста». В Апастово построен крытый футбольный манеж.
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» введен в строй один фельдшерско-акушерский пункт, благоустроены деревни Малые Булгояры, Верхнее Балтаево, Малые Кокузы, Идрязь-Теньки, Куштово, Нижние Биябаши, Эбалаково.
По программе «Чистая вода» в пяти поселениях проложен новый водопровод, в двух составлены проекты будущих работ.
В 2020-2023 годах благодаря республиканской программе «Наш двор» благоустроено 22 двора на сумму более 95 млн рублей.
Визитной карточкой Апастово стала современная набережная реки Табарка. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» прибрежная территория превратилась в место отдыха и прогулок местных жителей.
Набережная по задумке архитекторов поделена на зоны: наблюдения за чайками, рыбалки, пляжного отдыха. Символом этого места стали птицы — чайки, цапли, зяблики. Форма, структура оперения, траектория полета — всё это легло в основу формообразования архитектурных форм и организацию среды. Новая набережная преобразила облик посёлка и стала важным направлением внутреннего туризма.
«Мы участвуем во многих программах, все они оказывают большую помощь в решении проблем района. Только если будем работать вместе, сообща, нас ждет успех», — отметил глава района.
После обсуждения Максим Топилин провел прием жителей района и ответил на их вопросы.
Встреча завершилась выступлениями народной артистки Татарстана Резеды Шарафеевой, заслуженной артистки Татарстана Чулпан Юсуповой, певца Рустама Насыбуллина и солистки Татарского государственного академического театра оперы и балета им. М.Джалиля, заслуженной артистки Татарстана Алины Шарипзяновой.
Автобусный марафон продлится до 1 марта, он затронет 29 районов. Для удобства маршрут поделен на зоны. Марафон прошёл в Казанской, Закамской зонах. Апастово завершил тур автобусного марафона по Заволжской зоне. Впереди еще Юго-Восточная, Нижнекамская и Набережночелнинская зоны. Завтра, 8 февраля, автобусный марафон прибудет в Нижнекамск.
Материал подготовлен при участии Гюзель Хилавиевой.
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