Автобусный тур в Заволжской зоне: благодаря нацпроекту у Апастово есть визитная карточка

Фото: Гюзель Хилавиева

Поселок Апастово принял автобусный марафон «Татарстан — республика достижений», рассказывающий о достижениях региона и страны. В районном Доме культуры состоялась панельная дискуссия с участием спикеров и представителей актива района.

В фойе дома культуры вниманию населения была представлена выставка, посвященная достижениям Татарстана.

Фото: Гюзель Хилавиева

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы РФ, руководитель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, глава района Айрат Зиганшин. Модератором обсуждения стала депутат Госдумы от Татарстана Римма Ратникова.

Также в мероприятии участвовали представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления.

Фото: Гюзель Хилавиева

«Национальные проекты решают проблемы преобразования страны. Несмотря на то, что у проектов есть свое название, отрасль, их нельзя рассматривать отдельно. А оценку программ дают сами жители республики», — отметила Ратникова.

Максим Топилин подчеркнул значимость национальных проектов для населения.

Фото: Гюзель Хилавиева

«Все национальные проекты разрабатываются для улучшения жизни населения. Проекты тесно взаимосвязаны, и только благодаря развитию республики у нее есть финансовые возможности для поддержки этих проектов. Благодаря успешным проектам наши дети учатся в светлых, современных благоустроенных школах, строятся водопровод, освещение, дороги. Все это делается для жителей», — сказал он.

Глава района Айрат Зиганшин отметил важность встречи. Остановился на работах, выполненных по федеральным и республиканским программам в 2023 году.

Фото: Гюзель Хилавиева

«В 2023 году район участвовал в 17 федеральных и республиканских программах, на строительство и благоустройство выделено 711,7 млн рублей, на строительство дорог — около 328 млн рублей. В прошлом году было построено 6 тыс. квадратных метров жилья. Это означает, что на одного человека приходится по 36,2 квадратных метра», — сказал он.

В рамках национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт малоболгоярского сельского клуба, построен новый многофункциональный центр в деревнях Шемяково и Средний Биябаш, планируется открытие многофункционального культурного центра в Утямышево.

Фото: Гюзель Хилавиева

Капитально отремонтирована столовая Апастовской средней школы. Для школы закуплена вычислительная техника, программное и презентационное оборудование. В центре отдыха и оздоровления проведен капитальный ремонт. В деревнях Мурзино и Табар-Черки появились центры «Точки роста». В Апастово построен крытый футбольный манеж.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» введен в строй один фельдшерско-акушерский пункт, благоустроены деревни Малые Булгояры, Верхнее Балтаево, Малые Кокузы, Идрязь-Теньки, Куштово, Нижние Биябаши, Эбалаково.

По программе «Чистая вода» в пяти поселениях проложен новый водопровод, в двух составлены проекты будущих работ.

В 2020-2023 годах благодаря республиканской программе «Наш двор» благоустроено 22 двора на сумму более 95 млн рублей.

Фото: Гюзель Хилавиева

Визитной карточкой Апастово стала современная набережная реки Табарка. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» прибрежная территория превратилась в место отдыха и прогулок местных жителей.

Набережная по задумке архитекторов поделена на зоны: наблюдения за чайками, рыбалки, пляжного отдыха. Символом этого места стали птицы — чайки, цапли, зяблики. Форма, структура оперения, траектория полета — всё это легло в основу формообразования архитектурных форм и организацию среды. Новая набережная преобразила облик посёлка и стала важным направлением внутреннего туризма.

«Мы участвуем во многих программах, все они оказывают большую помощь в решении проблем района. Только если будем работать вместе, сообща, нас ждет успех», — отметил глава района.

Фото: Гюзель Хилавиева

После обсуждения Максим Топилин провел прием жителей района и ответил на их вопросы.

Встреча завершилась выступлениями народной артистки Татарстана Резеды Шарафеевой, заслуженной артистки Татарстана Чулпан Юсуповой, певца Рустама Насыбуллина и солистки Татарского государственного академического театра оперы и балета им. М.Джалиля, заслуженной артистки Татарстана Алины Шарипзяновой.

Автобусный марафон продлится до 1 марта, он затронет 29 районов. Для удобства маршрут поделен на зоны. Марафон прошёл в Казанской, Закамской зонах. Апастово завершил тур автобусного марафона по Заволжской зоне. Впереди еще Юго-Восточная, Нижнекамская и Набережночелнинская зоны. Завтра, 8 февраля, автобусный марафон прибудет в Нижнекамск.

Фото: Гюзель Хилавиева