Участники автобусного тура рассказали в Лаишево о том, что дали Татарстану нацпроекты

Автобусный марафон «Татарстан – республика достижений» стартовал сегодня на территории РТ. До 1 марта он заедет в 29 районов республики. Первой локацией, в которой прошла одноименная марафону панельная дискуссия, стало село Лаишево.

«В первую очередь мы хотели рассказать, что дали нам национальные проекты. Как они были составлены. Действующие нацпроекты завершаются в этом году, и нужно будет составить новые», – рассказал об основной тематике сессии депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

По его словам, все национальные проекты направлены на решение задач по трем основным направлениям:

Человеческий капитал, в который входит образование, здравоохранение, социальная поддержка и прочее;

Качественная среда: дворы, дороги, парки, скверы, общественные пространства;

Экономика.

В свою очередь, уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев привел в пример нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2023 году предприниматели Татарстана получили финансовую поддержку в размере 15,9 млрд рублей.

По его словам, количество занятых в малом и среднем бизнесе составляет свыше 850 тыс. человек, а число самозанятых превышает отметку в 300 тыс. человек. Суммарно это более половины работающих жителей республики.

Абдулганиев отметил также, что в Татарстане реализуются свои программы поддержки бизнеса, которые расширяют возможности нацпроектов. Так, по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова была разработана и принята первая в России региональная программа развития интернет-торговли.

Отметим, что в РТ сегодня реализуется более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Ключевыми являются национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным.