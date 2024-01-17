Автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» побывал в Кукморе

Фото: газета «Трудовая слава»

Реализация национальных проектов, участие в программах Минсельхозпрода РТ и военная подготовка обсуждались в Кукморе в рамках автобусного марафона «Татарстан — республика достижений». Об этом сообщает газета «Трудовая слава».

Встреча с его участниками прошла в районном Доме культуры, в фойе которого была развернута выставка, посвященная достижениям республики. В панельной дискуссии приняли участие спикеры и представители районного актива.

Свое выступление председатель Комитета Госсовета Татарстана по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках Римма Ратникова посвятила реализации национальных проектов в РТ.

«Нацпроекты — это программы преобразования страны, — подчеркнула, в частности, она. — У каждого из них разное название, отрасль, но все они взаимосвязаны. И оценку этим программам дают жители республики».

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров добавил, что Кукморский район участвует во всех программах по линии его ведомства. Это говорит об активности руководства районных организаций.

Еще одной темой обсуждения стало возвращение военной подготовки в школы. Вопрос поднял Герой России Расим Баксиков.

Он отметил, что с самого детства увлекался различной техникой, в том числе самолетами и кораблями. А в дальнейшем это превратилось в дело его жизни. «Хотелось бы вернуть начальную военную подготовку и поддерживать существующие военно-патриотические клубы», — заметил военнослужащий.

Подводя итоги встречи, глава Кукморского района Сергей Димитриев сказал, что успешное развитие муниципалитета невозможно без единства. Район принимает участие во многих программах, которые, в свою очередь, работают на благо его жителей.

Мероприятие завершилось выступлением Государственного камерного хора Республики Татарстан под руководством Миляуши Таминдаровой.

Автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» стартовал 15 января и продлится до 1 марта. За это время его участники посетят 29 районов региона, в которых расскажут жителям о достижениях района, республики и России.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.