Автобусный тур «Мин. Син. Татарстан» стартовал в Бугульме и Альметьевске

В Татарстане стартовал молодежный автобусный тур «Единой России» с названием «Мин. Син. Татарстан». Первыми городами, которые посетили активисты, стали Бугульма и Альметьевск. Всего же с 15 августа по 5 сентября, они планируют объехать двадцать районов республики, чтобы рассказать молодым избирателям о предстоящих выборах, которые пройдут 8 сентября.

«Наш молодежный тур назван “Мин. Син. Татарстан” неслучайно. Он придуман для того, чтобы каждый молодой человек в нашей республике чувствовал свою причастность к ее будущему», — рассказал руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Он также отметил, что в рамках встречи спикеры совместно с активными молодыми людьми составили карты развития своих районов. Позже их передадут руководителям муниципалитетов, что позволит в будущем создавать новые проекты и приведет районы к принципиально другим результатам.

В мероприятии участвовали ученики школ и средних специальных учебных заведений, рабочая молодежь и активная общественность. Они также посоревновались с знании истории республики, прошли мастер-класс по самореализации и попробовали свои силы в медиа-продвижении.

«Отмечу, что молодежь в Бугульме очень активная. На встречу пришло много местных жителей. Мы даже не ожидали, что будет столько участников, но для каждого нашли место. Очень приятно, что здесь есть такая молодежь, которой действительно небезразлична судьба своего района», —подвел Руслан Шигабуддинов итоги первой встречи, прошедшей в Бугульме.

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).

Материал подготовлен при участии «Бугульминской газеты»