Автобусный рейс из Казани в Воронеж откроется 16 октября

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Автобусный рейс по маршруту Казань — Воронеж откроется 16 октября. Автобус будет ходить по понедельникам, средам и воскресеньям, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Автобус следует через Сызрань, Пензу, Тамбов и Липецк», — уточнили в министерстве.

Отправляться рейс будет с автовокзала «Восточный» в 19.00. Время в пути составит 19 часов.

На междугородний рейс пассажиры могут купить билет на сайте автовокзала.