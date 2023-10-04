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Автобусный рейс из Казани в Воронеж откроется 16 октября
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Фото: kzn.ru
Автобусный рейс по маршруту Казань — Воронеж откроется 16 октября. Автобус будет ходить по понедельникам, средам и воскресеньям, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Автобус следует через Сызрань, Пензу, Тамбов и Липецк», — уточнили в министерстве.
Отправляться рейс будет с автовокзала «Восточный» в 19.00. Время в пути составит 19 часов.
На междугородний рейс пассажиры могут купить билет на сайте автовокзала.
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